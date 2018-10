In Friuli Venezia Giulia sonocon un ponte che presenta "criticità" e c'è ancora grande attenzione al livello dei fiumi, con il picco di piena del fiumeatteso a(Udine) per la tarda mattinata.Dalla tarda serata di ieri l'Alta Val Degano è totalmente isolata a seguito del crollo di una porzione del ponte lungo la strada regionale 355 in comune di Comeglians . La notizia si è diffusa attorno alle 23, con l'immediato stop al transito. Sul posto i tecnici della Protezione civile regionale e i volontari delle squadre locali.È un primo bilancio, fatto dalla Protezione civile Fvg, dell' ondata di maltempo che si è abbattuta sul Fvg, il cui fronte è passato in nottata con conseguente pausa nelle piogge e attenuazione del forte vento. Nella notte in monitoraggio e interventi hanno operato più di 200 volontari della protezione civile e sono attivi 15 Centri Operativi Comunali (COC). I valori di pioggia e vento registrati tra 27 e 29 Ottobre sono tra i più alti registrati negli ultimi trenta anni. E continua a piovere anche se in modo più intermittente e meno violento.

LA FRANA

A causa di una frana, il tratto dal km 20,000 al km 32,875 è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni lungo la strada statale 52bis «Carnica», nel territorio comunale di Cleulis in provincia di Udine. Lo rende noto l'Anas. Sul posto è presente il personale Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza.



SAPPADA ANCORA ISOLATA

Messaggio del sindaco di Sappada oggi sui social: "Il vento ha scoperchiato una ventina di fabbricati e fatto cadere molte piante. Internet ripristinato solo ora. La telefonia mobile non funziona, raggiungibili solo i telefoni fissi. Sappada è ancora isolata. Siamo senza corrente e non verrà ripristinata a breve. Non muovetevi se non necessario per non intralciare i soccorsi. Grossi danni alle sponde del Piave".

NEL PORDEONESE

