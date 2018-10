Frana la strada a Ovaro: frazioni isolate. Sappada bloccata

Le forti piogge che da ieri si stanno abbattendo su Friuli e Carnia nell'ondata di maltempo, hanno causato la frana della strada di accesso a un ponte in provincia di Udine, che, dunque, non è accessibile. Si tratta del ponte di Luincis. La strada franata collega la località San Martino a Ovaro a Udine. La notizia è stata confermata dal sindaco di Ovaro, Mara Beorchia, la quale ha precisato che «i tecnici sono già sul posto e stanno monitorando la situazione». Le condizioni meteo non aiutano e infatti continua a piovere. La zona era già stata ieri oggetto di attenzione da parte delle autorità e dei tecnici. In particolare, la cartiera che sorge nell'area ieri è stata evacuata per sicurezza dopo le prime ore di forti piogge. Lo stesso ponte è stato presidiato.



SAPPADA. Anche attorno a Sappada il perdurare delle cattive condizioni meteo ha reso impraticabili le strade: dal primo pomeriggio risulta isolato. La strada che si poteva percorrere per raggiungere la comunità montana, sul versante veneto all'Acquatona, in direzione del Cadore, è stata infatti chiusa, mentre l'altro tratto, sul versante friulano, chiuso ieri a causa di frane e poi riaperto, è stato chiuso nuovamente per la caduta di una ventina di alberi. Su Facebook il sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, sottolinea lo stato di «massima allerta» e invita la popolazione a non muoversi se non necessario. Il picco della perturbazione è atteso tra le 20 e le 24. In serata il vento si è accentuato scoperchiando diversi tetti. A Santo Stefano, a 5 km da Sappada, è in corso l'evacuazione dei piani terra.

