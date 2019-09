Il ministro Boccia a Fedriga: «La sua legge aveva ben 8 punti illegittimi»

«Capisco che il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, sia arrivato da poco tempo al dicastero, ma si faccia spiegare meglio le procedure. È un po' strano che il ministro non sappia come funziona il rapporto con le Regioni» aveva detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a Trieste a margine di un convegno, riferendosi all'impugnazione decisa dal primo Consiglio dei Ministri sulle due disposizioni contenute nella legge 9 del luglio scorso. Ieri il responsabile del ministro degli Affari Regionali, aveva precisato che il governo giallo-verde aveva già istituito l'istruttoria in merito. «Queste sono le menzogne del Partito democratico che si deve arrampicare sugli specchi, come è avvenuto in questo anno e mezzo di governo».



Fedriga ha poi precisato che «la Regione Friuli Venezia Giulia non ha preso assolutamente l'impegno di ritirare le norme come ha invece dichiarato Boccia. Noi - aggiunge - abbiamo preso un impegno a ritirare due norme, una sulla caccia e sull'allevamento dei polli che infatti non sono state impugnate». E sui rilievi del Consiglio dei ministri, Fedriga ribadisce che la Regione Friuli Venezia Giulia è nel giusto.

«Gli articoli ritenuti eccedenti le competenze, riconosciute alladallo, erano almeno 8, e non solo l'articolo sul tema immigrazione. Era quindi abbastanza evidente che l'intera legge aveva chiari problemi diMa dal primo giorno mi sono ripromesso di non cadere nelle provocazioni e non lo farò certo oggi». Così il neoministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,, replica alle critiche del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in seguito alla decisione del governo di impugnare una legge regional e.L'ATTACCO -