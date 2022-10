Fotografo muore in un incidente in montagna: è precipitato per 40 metri

TRENTO - Il fotografo trentino Piero Cavagna ha perso la vita in un incidente in montagna oggi 8 ottobre 2022. Il 63enne stava effettuando un'escursione, quando è precipitato per circa 40 metri lungo un pendio caratterizzato da salti di roccia. I due stavano percorrendo il sentiero 627B che dalla frazione di Margone (Vallelaghi) porta a malga Bael, a una quota di circa 1.000 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 14 da parte della moglie che era con lui. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati calati dall'elicottero con il verricello sul posto ma per Cavagna non c'era ormai nulla da fare. Pietro Cavagna per vent'anni era stato fotoreporter del quotidiano l'Adige e promotore di molte iniziative culturali, mostre, pubblicazioni. «Lascia davvero tristi e senza parole, la notizia della morte improvvisa di Piero Cavagna. Tengo subito a esprimere ai familiari il cordoglio mio e di tutta l'assemblea legislativa e mentre lo faccio ho in mente gli ultimi, recentissimi incontri con il fotografo e giornalista a palazzo Trentini». Lo afferma il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder.