Falò, krampus e Palio dei carri di fuoco: il Friuli brucia dal mare ai monti

FRIULI VENEZIA GIULIA - Brucia, arde, ma non sono incendi quelle che hanno illuminato il primo giorno dell'Epifania in Friuli Venezia Giulia, dal mare ai monti. Idel 5 gennaio, data storicamente più corretta per incendiare le pire tradizionali, sono arsi dallaad Ariis dilungo il fiume, fino a Colloredo di Monte Albano.la corsa dei, intramezzata dalla presenza degli orribili, è stata vinta dalla batteria della piccola località di. Festa in paese che adesso attende i presagi per il 2018 dal Pignarul Grant di Coja che sarà dato alle fiamme alle 19, domani, 6 gennaio, dal Vecchio Venerando, in qualsiasi condizioni di tempo.