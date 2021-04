Auto fugge alla vista dei militari, bloccata. Nella ruota di scorta nascosto un chilo di droga: 2 arresti

TRENTO - Ieri sera, 14 aprile, poco dopo le 20, i carabinieri di Trento hanno arrestato due uomini, B. M. 32enne e M. E. 25enne, residenti nella provincia: l'accusa è detenzione di stupefacenti, ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un servizio di controllo nei pressi dell'uscita autostradale di Trento sud, hanno fermato una Opel Corsa, con a bordo i due, dopo essere stati insospettiti per la non lineare condotta di guida dell'autista, alla vista della pattuglia. Poco dopo, è stata una busta, contenente quasi un chilo di marijuana, occultata nel portaruota all'interno del bagagliaio del veicolo.

In caso di uno degli arrestati sono stati trovati altri 5 grammi di analogo stupefacente e 4 di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e circa mille euro di denaro contante, ritenuto riconducibile all'attività di spaccio. I due arrestati, peraltro già gravati da precedenti di polizia, sono ora in carcere a Trento, in attesa dell'udienza di convalida.