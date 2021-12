Covid Veneto, 2.096 positivi e dieci morti. Ricoveri, 25 in più. Bollettino. Terze dosi, quasi 1 milione. Vaccinati verso l'87%

VENEZIA - Sono 2.096 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, cui si aggiungono 10 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione delle ore 8 del 13 dicembre. Si tratta di un abbassamento fittizio dei nuovi positivi, dopo i balzi di 4.000 casi quotidiani, perchè risultato di un numero basso di tamponi eseguiti la domenica, quando vengono concentrati solo su soggetti sintomatici. Il totale degli infetti raggiunge i 554.117 dall'inizio della pandemia. Le vittime totali sono 12.065. Schizza in alto il dato degli attuali positivi, 50.585 (+1.344). Peggiora la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 1.052 (+25), dei quali 916 (+22) in area medica, e 136 (+3) in terapia intensiva. «Siamo nella fase acuta - ha commentato Luca Zaia - nella quale abbiamo più ingressi che uscite negli ospedali».

Treviso è la provincia con il maggior numero di nuovi positivi, 521, seguita da Venezia (452).

--->IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 13 dicembre 2021

Vaccinazioni, il punto

La campagna vaccinale in Veneto progredisce quasi esclusivamente grazie alle terze dosi, che si apprestano a superare la boa del milione di inoculazioni. Ieri sono state praticate 34.766 inoculazioni di siero anti-Covid, delle quali 31.912 dosi addizionali/booster, che ora in totale raggiungono le 977.669. Solo 1.721 le prime dosi, e 1.104 quelle di richiamo del primo ciclo vaccinale. Nel complesso sono 8.293.223 le dosi somministrate dall'inizio dell'anno. I soli residenti in Veneto già coperti con terza dose sono 963.827, pari al 19,9% della popolazione. «Le vaccinazioni stanno andando avanti, siamo all'86,6% di veneti vaccinati - ha detto Zaia - Stiamo andando verso l'87%: sono state 34mila le vaccinazioni fatte nelle ultime 24 ore, delle quali 1721 sono prime dosi, 31mila sono terza dosi».