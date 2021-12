Covid in Veneto: 4mila contagi e 15 morti. Le più colpite Treviso (+904), Vicenza (+847) e Padova (+770) Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 10 dicembre 2021. Raggiungono quasi quota 4mila i nuovi contagi in 24 ore, per la precisione sono 3.993 e 15 i morti. Il totale delle persone positive e in isolamento sono 45.809 e il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia sale a 12.042. I pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri sono 852 e 130 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI 9 DICEMBRE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 9 dicembre 2021. Registrati... COVID IN VENETO Zaia: «Veneto bianco per un'altra settimana, rischiamo il... I DATI Iss: l’incidenza cresce e tocca 176, l’indice Rt arriva a... VERONA Covid, terapia precoce a casa riduce sintomi e ospedalizzazioni:... DOMANDE E RISPOSTE Green pass a Natale, dalla prima alla terza dose: quanto dura, come... L'EMERGENZA Covid, l'allarme dell'Unicef: «Per i bambini la crisi... IL RACCONTO Lite al centro vaccinale. «Trattata male dai medici solo...

Le province più colpite

La provincia veneta con il maggior numero di contagiati nelle ultime 24 ore è Treviso (+904), seguita da Vicenza (+847) e Padova (+770).

Vaccinazioni

Prosegue a forte ritmo la campagna vaccinale in Veneto, sospinta soprattutto dalle terze dosi: ieri, 9 dicembre, su 47.141 somministrazioni, 42.236 erano addizionali/booster. Altri 2.980 si sono vaccinati per la prima volta. Le forniture utiulizzate sono il 95,7%. I residenti con la terza dose sono 843.821, pari al 19,3% della popolazione vaccinabile. Il bollettino regionale segnala 3.690.163 residenti che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'84,4% della popolazione over 12.

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO---LEGGI

REPORT DEI VACCINATI IN VENETO---LEGGI