Omicron, primi casi nel veneziano: una coppia appena rientrata dal Sudafrica

MIRA - Nel Laboratorio di citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia) è stata sequenziata la variante Omicron su due tamponi appartenenti a due coniugi residenti a Mira, rientrati da pochi giorni dal Sudafrica. Prima che fosse accertata la loro positività al Covid - informa l'azienda Ulss 3 Serenissima - i due viaggiatori sono stati subito sottoposti a quarantena, come previsto dal decreto ministeriale nel caso di rientro dal Sudafrica. Non hanno quindi avuto alcun contatto con altre persone una volta tornati dall'estero. L'Ulss 3 ha informato l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) dei due casi, affinché possa procedere con il tracciamento per quanto riguarda i viaggiatori che hanno condiviso il volo per 11 ore con i due coniugi. Ora sono in isolamento al proprio domicilio; al momento solo uno dei due risulta essere sintomatico.

