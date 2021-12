Omicron: 13 casi accertati in Italia, dei quali 3 in Veneto tra Vicenza e Padova

VENEZIA - Sono 13 i casi accertati in Italia di contagi da variante Omicrom dei quali tre sono in Veneto, per la precisione 2 in provincia di Vicenza e uno in provincia di Padova. Nella piattaforma ICoGen «13 casi confermati in Italia di variante Omicron del Sars-CoV-2: 7 del cluster in Campania; 3 in Veneto; 1 rispettivamente in Piemonte, Sardegna e Bolzano. Del totale dei 13 casi, 12 sono importati o contatti di importati. Per uno (in Veneto) sono in corso indagini. In corso anche il sequenziamento di altri 4 sospetti». Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità.