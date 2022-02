Covid Veneto, 4870 nuovi positivi e 25 morti. Lo Iov: oncologici, 8 reazioni avverse su 5.300 pazienti Bollettino

Sono stati 4.870 (rispetto ai 4910 di venerdì 18 e ai 6017 di sabato scorso) i contagi da Covid 19 registrati ieri in Veneto, in linea con il dato precedente e in discesa. Lo segnala il bollettino regionale delle ore 8 del 19 febbraio, con il totale dei casi a 1.297.614. Vi sono 25 morti, per 13.704 vittime totali. Tutti gli indicatori sanitari sono in diminuzione: gli attuali positivi sono 75.427 (-2.875); negli ospedali vi sono 1.195 pazienti in area non critica (-48) e in terapia intensiva 103 (-8).

APPROFONDIMENTI 18 FEBBRAIO Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 18 febbraio 2022.... 17 FEBBRAIO Covid Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 17 febbraio 2022.... LA PANDEMIA Virus, il conto del Veneto: 1,7 miliardi. Alle Regioni arrivano altri... VENEZIA Medici, fuga verso il privato, gli ospedali si svuotano:...

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (1028), seguita da Venezia (966), Verona (856), Vicenza (796).

Vaccinazioni, il punto

Leggero aumento ieri delle somministrazioni di vaccini anti-Covid in Veneto, con 11.913 dosi iniettate, di cui la maggior parte (9.085) sono le dosi addizionali/booster. Seguono i richiami (2.303) e le prime dosi (525). L'utilizzo delle forniture in regione è al 91,2%. Complessivamente, nella popolazione 'over 12' l'89,1% ha ricevuto almeno una dose, l'88% ha completato il ciclo con il richiamo e il 68,9% ha effettuato la terza dose. Per la fascia pediatrica 5-11 anni, il 32,6% ha ricevuto una dose e il 27,9% il richiamo.

Reazioni avverse, i dati dello Iov

E' dell'Istituto Oncologico Veneto (Iov) la più ampia casistica mondiale di pazienti oncologici in trattamento sottoposti a vaccinazione anti Covid-19, oggetto di studio e pubblicazione. Ad attestarlo è uno studio pubblicato sulla rivista «Oncologist», che riporta i dati di sicurezza della prima coorte di pazienti oncologici (5.297) che hanno ricevuto la vaccinazione con vaccino Pfizer-BioNTech presso lo Iov tra il 6 marzo e il 9 maggio 2021. «Si tratta - evidenzia Antonella Brunello dell'Uoc Oncologia 1, prima firmataria dello studio - della più ampia casistica mondiale di pazienti oncologici in trattamento sottoposti a vaccinazione, oggetto di pubblicazione. I pazienti vaccinati affetti da tumore solido erano la maggior parte (87%), con una prevalenza inferiore di pazienti affetti da neoplasia oncoematologica (13%). La vaccinazione è stata proposta a tutti i pazienti in trattamento o nei quali la terapia era stata conclusa negli ultimi 6 mesi. Solo il 3,9% ha rifiutato il vaccino. La maggior parte dei pazienti (81,6%) erano in trattamento oncologico attivo al momento della vaccinazione. «Tramite il sito di farmacovigilanza www.vigicovid.it, è stato possibile verificare - prosegue Brunello - otto reazioni avverse segnalate, delle quali una è stata ritenuta di grado severo, non letale ma non di chiara attribuzione, potenzialmente ascrivibile anche alla malattia oncologica di base. Le reazioni non severe (dolori muscolo-scheletrici, febbre, prurito, rash cutaneo, cefalea, ipotensione/ipertensione) si sono risolte entro 48 ore. Le reazioni avverse segnalate sono insorte tutte entro breve periodo temporale dalla vaccinazione, non oltre i 14 giorni dalla vaccinazione stessa»

IL BOLLETTINO DI OGGI 19 FEBBRAIO 2022--->leggi e scarica