Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 18 febbraio 2022. Il virus continua ad arretrare: 4.910 nuovi contagi e 21 decessi nelle ultime 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , venerdì 18 febbraio 2022. Sono 4.910 i nuovi casi di contagio registrati oggi nella nostra regione, il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.292.744, mentre gli attualmente positivi sono 78.302. Sono invece 21 le vittime nelle ultime 24 ore, il totale dei decessi raggiunge quota 13.679.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Diminuiscono ancora i ricoveri in area medica, oggi sono 1.243, e scendono anche in terapia intensiva, che sono 111.

L'incidenza dei casi di Covid-19, questa settimana, raggiunge i livelli più alti nella Provincia autonoma di Bolzano (con 1061,2 casi per 100mila abitanti) e nelle Marche (con 1025,8 casi per 100mila). I valori più bassi si rilevano invece in Valle d'Aosta (con 328,5) e Lombardia (con 408,2). A livello nazionale, l'incidenza è pari a 672. Emerge, secondo quanto si apprende, dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale. I valori restano comunque ancora alti, dal momento che il valore soglia indicato per poter garantire il tracciamento corrente dei casi è stabilito a 50 casi per 100mila abitanti.

