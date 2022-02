Covid Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. 5.880 i nuovo contagi e 21 vittime nelle ultime 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 17 febbraio 2022. Sono 5.880 i nuovo contagi registrati nella nostra regione, il dato porta il totale dei positivi da inizio pandemia a 1.287.834, mentre gli attualmente positivi sono 83.265. Sono 21 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, il totale da inizio epidemia è di 13.658 decessi.

Contagi nelle province del Veneto

Il maggior numero di contagi è stato nella provincia di Padova, con 1.111 nuovi positivi, seguita da Treviso, 1.072, Venezia, 1.059, Vicenza, 1.036, e Verona, 975. A Rovigo ci sono stati 275 nuovi casi, mentre a Belluno 266.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Crollano i ricoveri in area medica (1.311, -60), e scendono anche in terapia intensiva (118, -5).

Vaccini

Sono state 9.692 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto, trainate come di consueto dalle terze dosi (7.441). Le prime dosi sono state 402, i richiami 1.849, per un utilizzo del 91% delle forniture. Per la popolazione in età vaccinabile (over 12) la percentuale di copertura con una dose è dell'89,1%, quella con il richiamo è dell'87,9%, mentre le terze dosi sono al 68,5%. Nella fascia pediatrica 5-11 anni, le prime dosi sono al 32,6%, i richiami al 27,4%.

Gli ultimi dati Gimbe

In Veneto nella settimana dal 9 al 15 febbraio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.992) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-39,1%) rispetto alla settimana precedente. Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Restano sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (15,4%), mentre sono sotto quelli in terapia intensiva (6,5%) occupati da pazienti Covid-19. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la popolazione che ha completato il ciclo è pari all'81,9%, sotto la media nazionale (82,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 2,9%) solo con la prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'84,7%, anch'esso sotto la media nazionale (85,7%). Nella fascia pediatrica '5-11' ha completato il ciclo vaccinale il 26,8% (media Italia 25,4%) a cui aggiungere un ulteriore 6,9% (media Italia 10,7%) solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia vede in testa Treviso (885), poi Venezia (853), Vicenza (832), Padova (828), Belluno (822), Verona (816) e Rovigo (684).

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF