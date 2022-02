Lunedì saranno due anni dall'inizio dell'incubo. E il Veneto presenta il conto: 1,7 miliardi. A tanto ammontano i costi sostenuti da Palazzo Balbi per l'emergenza Covid: «Finora lo Stato ci ha rimborsato 600 milioni, ma è fondamentale che ci sia il ripianamento totale delle spese sostenute», dice il presidente Luca Zaia, nelle ore in cui il Governo annuncia nuovi stanziamenti per le Regioni.

LA RICHIESTA

A chiederli erano stati gli stessi territori, come spiega Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna ospite a Venezia: «Ho incontrato il ministro Roberto Speranza. Penso che in uno Stato serio le spese del Covid vadano pagate dallo Stato, visto che la pandemia è stata sostenuta dalle sanità territoriali forti. A fronte di una richiesta di 1,120 miliardi, formalizzata dal presidente Massimiliano Fedriga a nome della Conferenza delle Regioni, peraltro prima della quarta ondata, sono arrivati prima 600 milioni e poi altri 400, che però per quanto ci riguarda valgono ancora per il 2021, mentre il 2022 è tutta un'altra partita. Secondo me in tutto servirà qualche miliardo di euro. Personalmente ho anche proposto che, se lo Stato non riesce a garantire tutto, deve permettere una spalmabilità decennale del debito. Ma non voglio credere che le Regioni debbano affrontare da sole i costi di una pandemia globale». Aggiunge al riguardo Zaia: «In questi due anni in Veneto abbiamo assunto 2.253 medici. Ma poi ci sono anche i contratti degli altri sanitari, gli acquisti di attrezzature e dispositivi, il recupero delle liste d'attesa. Per questo mi aspetto che arrivino i fondi dallo Stato».

I TRASFERIMENTI

A questo proposito i nuovi trasferimenti sono stati decisi dal Consiglio dei ministri. Sono previsti altri 400 milioni per far fronte alle spese Covid e per sterilizzare l'aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. Il ministro Speranza conferma che è stato approvato «un altro finanziamento di 400 milioni di euro destinati alla sanità», i quali «serviranno a far fronte alle spese sostenute a causa del Covid e agli aumenti delle bollette energetiche degli ospedali», tutte risorse «che si aggiungono agli investimenti già approvati per il rilancio del Servizio sanitario nazionale».

Inoltre sono annunciati 250 milioni per l'acquisto di farmaci antivirali e un fondo da 15 milioni in favore dei familiari dei sanitari deceduti a causa del virus, dopo le polemiche dei giorni scorsi per il ritiro di un emendamento sul tema. «È un giusto riconoscimento che l'Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi», evidenzia Speranza. Le misure sono contenute nella bozza del decreto Energia approvato da Palazzo Chigi. Secondo quanto è trapelato, i 400 milioni per le Regioni andranno a rimpinguare il fondo istituito appositamente con il decreto Fisco l'anno scorso. Complessivamente i governatori hanno denunciato l'anno scorso un ammanco di 2,2 miliardi sui loro bilanci, dovuto appunto alle maggiori spese per far fronte alla pandemia.



GLI INDICATORI

Intanto il Veneto vede sempre di più la zona bianca. In base alla valutazione settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, è stata confermata la permanenza in fascia gialla, ma gli indicatori decisionali sono in calo. L'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti scende da 1.182 a 767,3 e i tassi di occupazione ospedaliera diminuiscono in area non critica dal 20,9% al 14,7% e in Terapia intensiva dall' 11,4% al 6%.

Del resto il bollettino di giornata registra un'ulteriore discesa dei dati. I nuovi casi sono 4.910 (erano 5.880 il giorno precedente), per un tasso di positività pari al 7,15% e un totale di 1.292.744 casi dall'inizio dell'emergenza, con i soggetti attualmente positivi che diventano 78.302 (-4.963). Altri 21 i decessi, quindi in tutto 13.679. In flessione il numero dei pazienti in area medica (1.243: -68), così come quello dei malati Covid intubati (111: -7).



LE VACCINAZIONI

Il conto delle vaccinazioni arriva a 10.713.839 dosi. Le prime sono però solo 302, a fronte di 1.787 seconde e soprattutto 6.345 terze. Complessivamente ha fatto almeno un'iniezione l'89,1% della popolazione vaccinabile, mentre il 68,6% ha avuto anche la somministrazione booster.