Covid in Veneto, 2816 nuovi casi e 24 vittime in 24 ore, salgono ricoveri e terapie intensive Il bollettino

Si attesta sotto quota tremila - la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Santo Stefano, così come a Natale, con 2.816 nuovi casi (erano 2.093 ieri) nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 610.250. Il totale dei casi è a fronte di oltre 8,2 milioni di tamponi molecolari e oltre 13 milioni antigenici fatti.

Un numero quasi dimezzato rispetto ai recenti picchi di oltre 5.000 casi, che risente tuttavia della minor attività di tracciamento dei giorni del Natale. L'incidenza dei positivi sui tamponi processati (33.648) è dell'8,37%, inferiore ala media nazionale. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si contano purtroppo anche 24 vittime, con il totale che sale a 12.306. Continua anche la crescita degli attuali positivi, che sono 71.761, ovvero 1.122 in più nelle 24 ore.

Peggiora la situazione degli ospedali. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 1.398 (+48), dei quali 1.213 (+35), in area medica, e 185 (+13) in terapia intensiva.

La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Vicenza (788) seguita da Padova con 647 quindi Venezia e Treviso.

SCARICA IL PDF ---> BOLLETTINO DEL 27 DICEMBRE

