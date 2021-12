Federica Pellegrini testimonial dei vaccini: «Questa volta vince la terza»

VENEZIA - La testimonial pro bono della campagna vaccinale del Veneto per la terza dose è Federica Pellegrini. Dalle 13.30 di oggi, 23 dicembre 2021, lo spot andrà sui social. Ad annunciarlo il presidente del Veneto Luca Zaia durante l'incontro di fine anno con la stampa. «Il Veneto - ha detto il Governatore - vuole scendere in campo con una campagna internazionale e lo fa con Federica Pellegrini». Nel corso dell'incontro con Zaia si vede l'ex nuotatrice dire: «questa volta vince la terza» e «con la terza vinciamo insieme» a favore della somministrazione del booster.

Il presidente Zaia

«Un'amica del Veneto, una veneta si è messa a disposizione. Preso dallo sconforto mi son detto possibile che non ci sia una comunicazione istituzionale? Serve una campagna, abbiamo deciso di iniziare a scendere in campo». Così il Presidente del Veneto Luca Zaia racconta l'ingaggio gratuito di Federica Pellegrini per incentivare attraverso uno spot le terze dosi. «Pro bono, gratis, Federica Pellegrini ha detto sì e si è prestata a un video per la campagna regionale.

Il presidente del Veneto Zaia ha poi commentato che con oltre 5mila contagiati anche oggi viviamo «una situazione assolutamente importante che non ci fa dormire sonni tranquilli». L'incidenza dei contagi è oggi al 3,63%. Zaia ricorda che l'80% delle terapie intensive è occupato da non vaccinati.« Attualmente è pieno il 16% delle terapie intensive - aggiunge - se arriviamo al 20% andiamo in area arancione. Per l'area medica siamo al 17%, se passiamo al 30 cambiamo di fascia».