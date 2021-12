Variante Omicron, scoperti i primi due casi in provincia di Treviso

TREVISO - Confermati i primi due casi di variante Omicron nel Trevigiano. Due persone di mezza età residenti nella zona dell'Asolano sono risultate positive alla variante del Coronavirus. Non erano rientrate da viaggi all'estero . L'Usl trevigiana ha subito sottoposto al test di controllo tutti i loro contatti più stretti, rilevando però solo altri contagi da variante Delta, come confermato dal sequenziamento. Le due persone contagiate da Omicron adesso sono in quarantena a casa, al momento con sintomi importanti.

I casi Omicron già sequenziati in Veneto

A Padova il 24 dicembre sono stati sequenziati 9 casi di variante Omicron all'Azienda Ospedale Università di Padova. Il primo caso di Omicron individuato dal laboratorio di Microbiologia risale all’inizio di dicembre. Si trattava di una 77enne residente a Padova. Fino al 22 dicembre erano stati 5 i casi accertati dal laboratorio dell'Istituto sperimentale zooprofilattico delle Venezia (Iszve). Si trattava di due pazienti nella provincia di Vicenza (rientro da Sudafrica e familiare), il caso dell'anziana padovana e altri due nella provincia di Venezia.