Sfiorano quota 21 milioni i tamponi effettuati in Veneto dall'inizio dell'emergenza Covid. Ieri il conto è arrivato a 20.938.437, di cui 12.828.777 rapidi e 8.109.660 molecolari. Proprio per sostenere l'attività dei laboratori, la Regione sta testando una nuova macchina israeliana , in grado di processare 350 test Pcr all'ora .