Covid in Veneto: più di 5mila contagi e 16 morti anche oggi. Il virus non si ferma, Padova sopra i mille Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 24 dicembre 2021. I contagi nell'arco delle 24 ore continuano ad essere sopra la soglia dei 5mila e per l'esattezza sono 5074, mentre i morti sono 16. Le persone contagiate ed attualmente in isolamento sono 68.996 e le vittime da inizio pandemia salgono a 12.257. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1213 (+17) e i malati in terapia inten siva 163 (-4).

APPROFONDIMENTI COVID Contagi tra gli under 14 in Veneto Orientale: 1700 bimbi in isolamento COVID Zaia: «Viviamo una situazione che non ci fa dormire».... COVID Federica Pellegrini testimonial dei vaccini: «Questa volta... 23 DICEMBRE 2021 Covid in Veneto, impennata di contagi: 5.023 nuovi casi e 20 morti....

Nel territorio

La provincia con il maggior numero di nuovi contagi nell'arco delle 24 ore è ancora Padova che è sopra la soglia dei mille e per l'esattezza +1032, seguita da Vicenza +940, Venezia +923 e Treviso +894.

BOLLETTINO DEI CONTAGI DI OGGI IN VENETO---LEGGI

REPORT DEI VACCINATI IN VENETO---LEGGI