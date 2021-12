Covid in Veneto, impennata di contagi: 5.023 nuovi casi e 20 morti. Padova in vetta sopra quota mille Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 23 dicembre 2021. Non si ferma l'impennata di contagi: sono 5.023 i nuovi casi e 20 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 65.511, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 12.241. I malati ricoverati nei reparti non critici degli ospedali sono 1196, mentre nelle terapie intensive ci sono 167 pazienti.

Nel territorio

Tra le province venete sul fronte contagi oggi spicca Padova che supera i mille nuovi casi in 24 ore e per l'esattezza registra +1075, seguita da Treviso +992, Vicenza +896, Verona +855 e Venezia +835.

Tamponi

Sono 8.109.660 i tamponi molecolari complessivamente effettuati e 12.828.777 quelli antigenici. Quelli eseguiti nelle ultime 24 ore 28.313 molecolari e 110.033 antigenici.

