Coronavirus Veneto, 166 nuovi casi e 3 morti in 24 ore. Fiammata a Treviso: 53 positivi

Coronavirus Veneto, 166 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 dell'11 settembre 2020. Dei 166 nuovi positivi 53 sono a Treviso, 37 a Venezia, 30 a Vicenza, 24 a Verona, 5 a Padova e 5 a Belluno, 4 a Rovigo oltre ai casi in corso di assegnazione o con domicilio fuori regione.

I 3 decessi sono avvenuti nei territori di Padova, Vicenza, Rovigo.

In totale gli attualmente positivi sono 2973.

Ricoverati in ospedale 160 di cui 104 positivi (11 in terapia intensiva, 93 in area non critica).

In isolamento domiciliare 7908 persone.

il Bollettino della Regione Veneto delle ore 17 dell'11 settembre





Ultimo aggiornamento: 17:11

