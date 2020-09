Coronavirus Veneto, 59 nuovi positivi nella notte, impennata a Venezia. Isolamento a casa +732

Coronavirus Veneto, 59 nuovi positivi e nessun decesso nella notte (dopo i 3 morti di ieri). A Venezia registrati 21 dei 59 nuovi casi. Altri 9 a Padova, 9 a Treviso, 9 a Verona.

I casi attualmenti positivi sono 2937 di cui 978 a Treviso.

In isolamento domiciliare 7876 persone di cui 153 con sintomatologia: sono ben 732 casi di isolamento in più rispetto alle 8 di ieri mattina.

Ricoverati in ospedale con Covid-19 160 persone di cui 95 positive (12 in terapia intensiva e 83 in area non critica).

E' quanto rileva il bollettino della Regione Veneto di oggi 9 settembre delle ore 8 del mattino.

Leggi e scarica---> il bollettino della Regione Veneto del 9 settembre ore 8





