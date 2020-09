​Scuola, riaperture e incertezze. Zaia perentorio: ​«Il 14 settembre apriremo la scuola. Punto»

Coronavirus e riapertura delle scuole a settembre, nell'incertezza genereale che sembra regnare il presidente del Veneto Luca Zaia stoppa la discussione: «Il 14 settembre apriremo la scuola. Punto». Zaia sottolinea che il suono della prima campanella «sarà la vera sfida. Andiamo nella direzione della responsabilità, della preoccupazione, sempre attenti a non abbassare la guardia».

Test agli insegnanti in Veneto

«La competenza - osserva Zaia - non è regionale, ma abbiamo gestito parte dei test agli insegnanti nel momento in cui i medici di base non hanno voluto farli ai loro docenti mutuati. Il 60% dei medici di base però ha aderito a questo appello del Governo

Sono stati 57.438 i docenti e dipendenti scolastici sottoposti a test sierologico per Coronavirus in Veneto, dei quali 1.120 hanno dato esito positivo. Lo rende noto la Regione Veneto. I positivi all'esame sierologico sono stati sottoposti a tampone e finora soltanto solo tre hanno dato esito positivo.

Focolai nelle scuole: allerta massima

Andiamo avanti in questa direzione, rispettando le regole e, ovviamente essendo pronti a monitorare e, nel caso, isolare eventuali focolai. L'ansia è doverosa, da parte dei docenti, delle famiglie. Siamo tutti esposti al virus: lo sono i docenti, i lavoratori nelle fabbriche, nei cantieri navali, i medici all'ospedale: non c'è qualcuno - ha concluso - che si può permettere di dire io no e gli altri si».

Ritorno a scuola e Coronavirus , ecco le linee guida della Regione Veneto per l'anno scolastico 2020-2021. Cosa fare se un bambino presenta sintomi in classe? Come gestire l'emergenza? E come funziona la riammissione nell'istituto, a chi dobbiamo rivolgerci?

I contagi nelle scuole del Nordest

Luca Zaia torna in diretta. "Il 95% dei positivi al Covid non ha sintomi. Progetto sperimentale unico in Veneto: test della saliva per cercare il virus in diretta oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Gli ultimi aggiornamenti sul contagio da Coronavirus in Veneto e le disposizioni della Regione. La grande novità della giornata è rappresentata da un nuovo progetto sperimentale che parte in Veneto:il test della saliva all'Università di Padova .

