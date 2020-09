Coronavirus in Veneto: 95 nuovi contagiati nelle notte e una vittima, le peggiori Venezia e Treviso Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contagio e vittime di oggi, venerdì 11 settembre. Il bollettino della Regione aggiornato rispetto ai dati di ieri sera alle 17. Sono 95 i nuovi contagi da Covid, il numero più alto si registra a Venezia 29, seguita da Treviso 23 e Vicenza 16 . Zero contagi a Vo', mentre risulta una nuva vittima nella notte he fa salire il numero dei decessi a 2.138.

Covid, ipotesi quarantena ridotta da 14 a 10 giorni: martedì l'esame del Comitato tecnico

I DATI DI AZIENDA ZERO, 11 SETTEMBRE ALLE 8

PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE





Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA