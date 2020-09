Coronavirus in Veneto, 110 nuovi contagi oggi: in testa Treviso, Vicenza e Verona Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contagio e vittime di oggi, giovedì 10 settembre. Il bollettino della Regione aggiornato rispetto ai dati di ieri sera alle 17. Sono 110 i nuovi contagi da Covid, la maggior parte (41) si registrano a Treviso, segue Vicenza con 30 casi, Verona con 16, Rovigo e Venezia con 8, Padova con 7 e Belluno con 1. Zero contagi a Vo'. Non risultano esserci vittime nella notte.

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

In totale i positivi in Veneto da inizio pandemia sono 24.356, gli attualmente positivi sono 2.926. Stazionario quindi il numero delle vittime a 2.135. Ricoverati in area non critica 143 pazienti, 18 invece si trovano in terapia intensiva.

