Coronavirus, altri 69 casi nella notte: Padova e Treviso le più colpite, in forte calo le persone in isolamento

Coronavirus Veneto, 69 nuovi contagi nella notte fra sabato 29 e dmenica 30 agosto, dopo i 141 delle ultime 24 ore (dalle 17 di venerdì a ieri). Nessuna vittima, ma 2135 casi positivi in totale.

Picchi a Treviso 18 e soprattutto Padova (28) mentre scende Venezia (solo 5 casi dopo i 31 di ieri).

I casi attualmente positivi sono così 2345 (+41). In isolamento domiciliare dalle 8059 persone di ieri c'è un forte calo a 7529 (-500), di cui solo 87 (-31) con sintomatologia. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 18 di oggi 30 agosto 2020.

In ospedale sono ricoverate 136 persone di cui 60 positive (10 in terapia intensiva, 4 in più di ieri.

Ultimo aggiornamento: 09:29

