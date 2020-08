Covid, operaio positivo, sette colleghi in isolamento

SUSEGANA - Sette operai di una linea di produzione di Electrolux Italia di Susegana sono stati posti in quarantena fiduciaria a causa della positività al Covid-19 riscontrata in un loro collega operativo negli stessi spazi. La notizia, pervenuta da fonti sindacali, è stata confermata dall'azienda. Il lavoratore contagiato, secondo quanto si è appreso, anch'egli in quarantena fiduciaria in precedenza a causa della positività della figlia, sarebbe risultato portatore del virus nell'ultimo tampone di controllo. Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA