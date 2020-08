Coronavirus Veneto, 101 nuovi contagiati e 1 morto nella notte. Oltre 8.000 in isolamento

Coronavirus Veneto, 101 nuovi contagi nella notte e un morto, nel territorio di Venezia. Picchi a Treviso e Venezia (31 nuovi casi). I casi attualmente positivi salgono così a 2345. In isolamento domiciliare 8059 persone (+1023 rispetto ai dati di giovedì 27), di cui 118 con sintomatologia. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di sabato 29 agosto 2020.

In ospedale sono ricoverate 145 persone di cui 60 positive (6 in terapia intensiva, 54 in area non critica).

Leggi e scarica--->Il Bollettino della Regione Veneto del 29 agosto ore 8

Ultimo aggiornamento: 10:22

