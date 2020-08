Coronavirus: nella notte 75 nuovi contagiati e un decesso

Ultimo aggiornamento: 14:14

Coronavirus Veneto, 75 nuovi positivi nella notte mentre una persona risulta deceduta in provincia di Venezia. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di oggi, venerdì 28 agosto. I contagi delle ultime 24 ore sono nelle province di Treviso (29), Venezia (13), Vicenza (12), Padova (7), Verona (9), Belluno (1), nessuni a Rovigo. Tre quelli fuori Veneto, uno ancora in fase di assegnazione.Negli ospedali sono ricoverate per covid-19 50 persone, di cui 6 in terapia intensiva.