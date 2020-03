Austria pronta allo stop ai voli da/per Venezia, controlli alle frontiere di Tarvisio e Brennero

VIENNA - Il governo austriaco potrebbe emanare da lunedì 9 marzo provvedimenti restrittivi in relazione ai transiti da e per l'Italia a causa dell'emergenza coronavirus. A quanto apprende l'agenzia di stampa Adnkronos da fonti informate, i provvedimenti potrebbero riguardare la sospensione dei voli da e per Milano, Venezia e Bologna e l'istituzione di controlli a campione alle frontiere terrestri (Brennero e Tarvisio), con verifica della temperatura per coloro che provengono da Lombardia e Veneto.

