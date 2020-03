Coronavirus, Maldive chiuse agli italiani e alle navi da crociera

Le Maldive, «nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19, hanno annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo». È quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri curato dalla Farnesina. Le autorità locali «hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera». Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA