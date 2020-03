Croazia, i contagiati salgono a 11: proclamato lo "stato di pericolo"

FIUME - Coronavirus, salgono a 11 i contagiati in Croazia: 5 sono di Fiume, 3 di Zagabria e 3 di Varadzin, città nel Nord della Croazia, vicinissima al confine con Slovenia e Ungheria. La Croazia ha proclamato lo "stato di pericolo" - il primo livello di allerta - per l'epidemia Covid-19 ma non sono state adottate misure generalizzate per frenare i contagi. Sono stati soltanto introdotti brevi controlli sanitari sugli ingressi provenienti dall'Italia. Sei casi positivi in Slovenia e 2 quelli rilevati in Bosnia-Erzegovina. In quasi tutti i casi positivi rilevati in Croazia, fonte del contagio sarebbero cittadini croati che erano stati in Italia per lavoro o per turismo.

