Elisabeth Lardschneider, climber di 20 anni muore sull'Himalaya: è precipitata per oltre 150 metri

BOLZANO - Durante la mattinata del 26 luglio, su una remota cima dell'Himalaya, nella Valle dello Zanska in India, si è verificato un incidente che ha scosso la scena dell'arrampicata mondiale: la giovane promessa altoatesina Elisabeth Lardschneider, 20 anni, ha perso la vita in una spedizione privata.

Elisabeth Lardschneider, talento dell'arrampicata azzurra, insieme ad altri 6 climber altoatesini, si era recata nella regione del Ladakh, nel nord-ovest dell'India, per esplorare nuovi percorsi nella remota valle della Zanska, meta prediletta da molti scalatori. Qui l'incidente: la ragazza è percipitata per oltre 150 metri, all'arrivo dei soccorsi per lei non c'era più niente da fare. La notizia della disgrazia ha raggiunto la famiglia di Lardschneider ad Ortisei, ieri pomeriggio.