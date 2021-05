Pagano in contanti la caparra per l'auto: multe 2,5 milioni a 25 clienti in tutto il Nordest

TREVISO - Una sanzione complessiva di 2,5 milioni di euro è stata comminata dalla guardia di Finanza di Treviso a 25 persone che avevano pagato in contanti a tre concessionarie l'anticipo per l'acquisto di un'auto. L'intervento delle fiamme gialle le investigazioni segue gli arresti e i sequestri avvenuti lo scorso novembre nell'ambito dell'operazione «Salone di Lusso», che ha portato di un gruppo criminale, attivo nel trevigiano dal 2015, dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria.

Così i finanzieri hanno passato al setaccio centinaia di operazioni di compravendita di autovetture, individuando un primo gruppo di 25 clienti che, violando la normativa valutaria, hanno versato alle tre concessionarie coinvolte nell'indagine il prezzo di acquisto in denaro contante, oltre la soglia stabilita dalla legge che, all'epoca dei fatti, era pari a 3.000 euro. I clienti, in questa prima fase, sono stati individuati nelle province di Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Pordenone, Piacenza e Cosenza, che avevano risposto ad annunci on line delle concessionarie che rivendevano in Italia auto importate da Germania, Francia, Spagna e Belgio.