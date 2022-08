Pd, sorpresa candidature: fuori tanti big, arrivano Piero Fassino, Beatrice Lorenzin ed Enrico Letta

Sorpresa in Veneto per le candidature del Partito Democratico: esclusi quasi tutti gli uscenti dalle posizioni certe. Gli unici la cui elezione è data per sicura sono Andrea Martella (Senato), Alessandro Zan e Alessia Rotta (Camera), mentre la new entry è la giovane trevigiana, ex paladina delle battaglie studentesche, Rachele Scarpa. A sorpresa sono candidati in Veneto Piero Fassino alla Camera nel collegio di Venezia (al secondo posto dopo Rachele Scarpa) e l'ex ministra passata dal centrodestra al Pd, Beatrice Lorenzin, capolista alla camera a Padova. Esclusi i veneziani Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani, mentre hanno accetatto di esser comunque candidati anche se in posizione difficilmente eleggibile il veronese Diego Zardini e il bellunese Roger De Menech. Confermata la candidatura capolista alla Camera a Vicenza del segretario nazionale del Pd Enrico Letta. I dem contano di eleggere 7/8 parlamentari e l'ottavo potrebbe essere al senato Anna Sozza o Sandro Maculan. Confernato invece in Europa per la circoscrizione Europa Andrea Crisanti.

