Daniele Nucera, malore durante lo spoglio: lo scrutatore muore in Calabria. Il cordoglio di Schlein e Letta

Dramma durante le primarie Pd. Elly Schlein ha fatto le condoglianze alla famiglia durante il discorso pronunciato dopo la vittoria alle primarie. Daniele Nucera infatti, è morto per un malore improvviso mentre scrutava in un seggio di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria le schede per l'elezione del segretario (o della segretaria) del Pd. «Ci stringiamo intorno alla famiglia di Daniele Nucera che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria», ha scritto su Twitter il segretario uscente del Pd Enrico Letta.

Ci stringiamo attorno alla famiglia di Daniele Nucera, che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria. #Primarie — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 26, 2023

Anche la presidente del Comitato costituente del Pd, Silvia Roggiani, ha ricordato Nucera. Seguita dai vertici del Pd di Reggio Calabria e della provincia che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Nucera: «Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l'intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito Democratico reggino e calabrese».

