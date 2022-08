Elezioni Politiche, il Pd candida il virologo Andrea Crisanti

PADOVA - Il professore e microbiologo padovano Andrea Crisanti sarà candidato dal Pd per le prossime elezioni Politiche del 25 settembre come capolista nella circoscrizione Estero (per l'Europa).

E' quanto riferiscono oggi - 16 agosto - fonti Dem. Tra le candidature in lizza ci saranno anche 4 giovani under 35 indicati come capolista. Sono: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino.

Biografia

Andrea Crisanti, romano di nascita, il 14 settembre prossimo compirà 68 anni: è un microbiologo, accademico e divulgatore scientifico, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Precedentemente ha insegnato all'Imperial College London in Inghilterra.

Laureato all'Università La Sapienza di Roma in medicina e chirurgia con 110/110 e lode ha ricoperto il ruolo di borsista all'Università Ruprecht Karl di Heidelberg. Crisanti è anche direttore del centro di genomica funzionale dell'Università degli Studi di Perugia e presidente del gruppo scientifico del programma Marie Curie dell'Unione Europea.

Vita privata

Andrea Crisanti è sposato con Nicoletta e ha un figlio maschio, Giulio (candidato consigliere con il Pd alle ultime Comunali di Padova e non eletto). Di recente ha acquistato una villa palladiana nel Vicentino per circa 2 milioni di euro suscitando un dibattito e polemiche.