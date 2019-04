Autonomia, la frenata del ministro Tria: «Tasse, richieste oltre la Costituzione»

ROMA - Frenata sull'autonomia dal ministero del Tesoro. «In alcuni casi le richieste regionali non appaiono del tutto coerenti con i principi costituzionali, inerenti a materie diverse da quelle elencate dalla Costituzione che, vista la tassatività del disposto, non possono essere oggetto di attribuzione - ha detto il ministro Giovanni Tria in audizione davanti alla Commissione sul federalismo fiscale - Tra queste deve ricomprendersi l'art. 117 secondo comma, lettera e» che affida «allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato».



PERCORSO «Il mio giudizio - aggiunge Tria - è che ci sono i modi di andare nella direzione corretta, anche i tempi, ci vuole una volontà politica di andarci, ovviamente. E quindi non credo ci siano ostacoli ad andare avanti sull'autonomia differenziata. Ma si dovrebbe seguire - ha puntualizzato - la strada maestra», che secondo il ministro è quella rappresentata dal «controllo di efficienza della spesa pubblica, utilizzando le stime sui costi standard».



PEREQUAZIONE «Serve più attenzione verso quelle Regioni e quegli enti locali che hanno maggiore difficoltà a raggiungere l'equilibrio di bilancio

. Per il titolare del Tesoro,

isogna arrivare a un assetto in cui tutti dispongano di entrate adeguate

COSTI «Nella attuale fase embrionale non possibile quantificare gli effetti sulla finanza pubblica delle intese sull'autonomia differenziata - sostiene ancora Tria - Solo successivamente alle leggi di approvazione delle intese partirà il complesso processo di definizione delle attività amministrative e dei trasferimenti».

