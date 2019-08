​Sos artigiani, a Nordest ne spariscono quattro al giorno

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È come se,, fossero state interamente, capoluoghi da poco più di centodiecimila abitanti l'uno e cinquantamila l'altro. Ammontano infatti a 165.598 le imprese artigiane che, fra il 2009 e il 2018, in Italia sono state travolte dall'onda lunga della crisi, uno tsunami che nei primi sei mesi del 2019 ha cancellato altre 6.564 ditte. A dirlo è uno studio della Cgia di Mestre, secondo cui nemmeno il Nordest è scampato a questo flagello, registrando da gennaio a giugno una diminuzione di 703 aziende (soprattutto in provincia di Vicenza): 4 al giorno. Non a caso il Veneto è sul podio, tutt'altro che encomiabile, delle regioni che hanno registrato i risultati maggiormente preoccupanti, stando ai dati camerali. Alla data del 30 giugno, il numero complessivo delle imprese artigiane nella Penisola è sceso a quota 1.299.549, in virtù