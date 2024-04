TREVISO – Lo chiamano “Il predicatore” perché urla le sue infinite giaculatorie ai passanti. Incurante se la gente lo schiva o non ha proprio alcuna voglia di ascoltarlo. Stamattina, 3 aprile, il giovane - uno straniero dall’età apparente tra i 25 e i 30 anni - ha dato spettacolo in via Roma. Con toni ben sopra le righe, in preda ai suoi tipici deliri, questa volta voleva essere ascoltato dagli automobilisti. Così, si buttava in mezzo alla strada, in via Roma, fermando le auto di passaggio con modalità talmente improvvise e impreviste, da creare pericolo al traffico e da mettere a rischio anche la propria incolumità.

L’intervento della polizia locale

I passanti, spaventati, hanno subito allertato le forze dell’ordine. In via Roma, in un attimo, sono intervenuti due agenti della polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila. L’uomo è conosciuto, essendo anche stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Così, gli agenti lo hanno bloccato e lo hanno portato in caserma per identificarlo e per tranquillizzarlo. Il traffico in via Roma è tornano subito alla normalità.

Viaggiatori e pendolari preoccupati

Lo straniero, con accertati problemi psichici, aveva eletto come suo luogo ideale per le prediche il sottopasso che arriva al binario 9 della stazione. Attirava l’attenzione dei passeggeri non soltanto con grida e urla, a ritmo ininterrotto, ma anche perché si avvicinava pericolosamente ai binari, con il rischio di cadere mentre arrivava un treno. «È un soggetto conosciuto - risponde la Polfer alle chiamate dei passeggeri - ogni giorno arriva in stazione e fa le sue prediche. Ma non ha mai importunato nessuno, né si è reso protagonista di atti vandalici non ci sono problemi per la sicurezza» avevano chiarito gli agenti.

Oggi l’ennesimo episodio di delirio del giovane che, però, ha creato non pochi problemi nella centralissima via Roma in un orario di passaggio. Fortunatamente l’area era presidiata e la polizia municipale, supportata dall’unità cinofila, è intervenuta riportando la calma. Tutti conoscono la sua situazione, tutti hanno ben presente che ha bisogno di aiuto ma nessuno può fare nulla fino a quando non sarà lui a fare il primo passo.