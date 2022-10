FIUME VENETO - Emma Pilot ha 21 anni, un lavoro in proprio nel suo studio di onicotecnica ed un grande sogno: partecipare ai campionati del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, gli World Skate Games 2022 che si terranno in Argentina, a Buenos Aires dal 5 Novembre prossimo. Emma, che vive e lavora a Bannia di Fiume Veneto, inizia a pattinare a 7 anni tra le fila del Pattinaggio Artistico Azzanese, prima nel singolo e poi nella disciplina del solo dance internazionale. Entra poi nel gruppo di dodici fortissimi atleti che fanno parte della pluripremiata formazione del Piccolo gruppo Division, della Asd Pattinaggio Artistico Portogruaro.



IL RACCONTO

«Una passione nata quando ero molto piccola racconta Emma e inizialmente dovuta al fatto che ho seguito due compagni di scuola che pattinavano. Da lì non ho più smesso perché le emozioni che provo in pista sono uniche». Il ruolino di marcia del sodalizio portogruarese è impressionante e nella bacheca societaria sono già finiti 5 ori e 3 argenti ai Campionati del Mondo, 11 ori, 6 argenti e 3 bronzi ai Campionati Europei e 16 ori, 13 argenti e 7 bronzi ai Campionati italiani. La partecipazione alla manifestazione iridata dovrebbe essere quasi una cosa scontata, ma in realtà il pattinaggio artistico a rotelle non è ancora considerato uno sport professionistico e gli sforzi vengono unicamente ripagati con le soddisfazioni date dai risultati ottenuti. Dal punto di vista economico, le trasferte sono quasi totalmente a carico dei singoli atleti e anche fare gli allenamenti diventa una sorta di Via Crucis che costringe gli atleti a girare in diversi impianti del Veneto per trovare piste adeguate alle loro necessità agonistiche.



RACCOLTA FONDI

Per questa ragione l'Asd Pattinaggio Artistico Portogruaro ha lanciato una campagna di Crowdfunding sulla nota piattaforma online Gofundme.com, con l'intenzione di permettere ai ragazzi di gareggiare sereni ed aiutarli nel pagare le spese di viaggio. Le indicazioni si trovano nella piattaforma stessa e anche nei social societari, specie nella pagina Facebook Division - Pattinaggio Artistico Portogruaro. «La passione è la nostra benzina racconta Emma ; facciamo grandissimi sacrifici e sappiamo già che non saranno retribuiti se non attraverso la soddisfazione dei risultati. Se non sei disposto ad accettare questa cosa sei destinato a smettere precocemente. Purtroppo il pattinaggio a rotelle in Italia, ma in fondo anche nel resto del mondo, ha scarsa visibilità perché non si va in televisione e raramente sui giornali. Ci sono pattinatori che continuano fino ai trent'anni, ma è dura».



CAMPIONI ITALIANI

Emma e i suoi compagni, che sono campioni italiani in carica e vice campioni europei vogliono portare anche in Argentina la loro coreografia, denominata Senza Tempo, dove note celebrità del passato prendono vita sotto forma di statue di bronzo, portando in pista per la prima volta nella storia dei gruppi spettacolo una vera fontana con l'acqua.

La partenza è prevista per il 31 ottobre, per permettere ai ragazzi il giusto periodo di acclimatazione prima di scendere in pista per la gara: «Non ci nascondiamo: le nostre aspettative come campioni italiani e vicecampioni europei sono altissime dice Pilot senza falsa modestia . Andiamo in Argentina per puntare al tetto del mondo. Il nostro sport è un'altalena: coreografie e avversari cambiano continuamente. Di solito lavoriamo in maniera quasi ossessiva su una singola coreografia per un intero anno. Tutto deve essere perfetto. E ci auguriamo di giocarci le nostre carte al meglio anche a Buenos Aires. Se i nostri tifosi ci aiutassero anche attraverso la racconta fondi ci darebbero una spinta ancora maggiore».