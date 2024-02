Incendio nella notte a Fiume Veneto, le fiamme divorano il sottoportico di una casa

FIUME VENETO - Incendio la notte scorsa, intorno alle 03.40, a Fiume Veneto, dove le fiamme hanno coinvolto il sottoportico dell'abitazione, interessando anche parte della legna, accatastata nelle vicinanze.

Immediata la chiamata d'aiuto ai Vigili del fuoco. A intervenire la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata da un'ulteriore squadra e l'autoscala giunte dalla sede centrale.

L'intervento

All'arrivo dei pompieri il fuoco stava già lambendo le travi in legno della copertura dell'abitazione. L'intervento dei Vigili del fuoco è valso ad evitare la propagazione dell'incendio al tetto della struttura abitativa e a un'autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze del sottoportico. Fortunatamente non ci sono stati feriti e nessuno ha riportato intossicazioni per i fumi. La famiglia residente nella casetta interessata dall'incendio è uscita autonomamente dal proprio alloggio prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco. Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti andate a fuoco e alla messa in sicurezza di tutto l'alloggio. Terminato l'intervento dei Vigili del fuoco la famiglia residente nella casetta interessata dall'incendio ha potuto fare rientro nel proprio alloggio. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.