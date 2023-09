Violentò una donna che ospitava in casa, la polizia rintraccia l'uomo: deve scontare 10 anni di carcere

PORDENONE - Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti di G. N., trentanovenne originario della Puglia ma da diversi anni stabilitosi a Brugnera destinatario di una condanna definitiva a dieci anni di reclusione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condannato in quanto ritenuto colpevole di violenza sessuale e rapina con sentenza del Tribunale di Pordenone emessa nel maggio 2021, divenuta irrevocabile lo scorso venerdì, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’uomo.

I fatti risalgono al 2018 quando una donna denunciava che G.N., dopo averla ospitata, aveva abusato di lei costringendola ad avere un rapporto sessuale e di averla rapinata dei soldi, qualche decina di euro, che la donna aveva nascosto nel reggiseno. Il G.N. è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile nella sua abitazione in Brugnera ed associato presso la casa circondariale di Pordenone