PASIANO - Andrea Piovesana, il vicesindaco di Pasiano immortalato mercoledì mattina alla manifestazione dei no vax, davanti all'ingresso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, potrebbe essere sollevato dall'incarico già la settimana prossima. A poco sono servite le sue giustificazioni che, nell'immediato, aveva detto di essersi trovato lì per caso. Anche se dovesse passare questa tesi, sono ormai note le posizioni dell'esponente leghista della giunta Piccinin sulle vaccinazioni. Quello che è certo, ormai, è che una decisione nei suoi confronti verrà presa. E potrebbe arrivare direttamente dal suo partito, la Lega, che ieri non è stato per nulla morbido nei suoi confronti. Irraggiungibili però il segretario provinciale, Marco Bottecchia, e il presidente della Giunta regionale, Massimiliano Fedriga, così come l'assessore Pierpaolo Roberti.



In ogni caso, quanto accaduto potrebbe portare, nel giro di qualche giorno, al sollevamento dal suo incarico. Qualora il Carroccio non dovesse prendere una posizione (difficile che non lo faccia), sarebbe però il sindaco di Pasiano, Edi Piccinin, a prendere in mano la situazione.

INCOMPATIBILE CON L'INCARICO

Difficile che il primo cittadino accetti di continuare ad avere, in Giunta, tra l'altro con l'incarico di vicesindaco, un no vax. «Piovesana ha spiegato ieri Piccinin ha preso una posizione pubblica chiara e precisa. Sicuramente nei suoi confronti ci saranno delle decisioni da prendere, ma non prima che venga fatto un incontro con i suoi referenti politici. Posso dire che dalle verifiche puntuali effettuate in Municipio, è sempre risultato in regola con il Green pass ma la foto che lo ritrae davanti all'ospedale di Pordenone, mentre in corso c'era una manifestazione di no vax, è un qualcosa che non può essere accettato. La casualità? Staremo a vedere, al momento non aggiungo altro». Piccinin e Piovesana si sono sentiti al telefono, ma la conversazione è durata poco.



SITUAZIONE DA APPROFONDIRE

«Adesso la situazione va approfondita sottolinea il sindaco anche alla luce della linea che ho dettato come amministrazione. Una linea prudenziale e a favore delle vaccinazioni contro il Covid-19». In sintesi, il pensiero di Piccinin è: il comune di Pasiano non può permettersi, soprattutto in questa fase delicata della pandemia, con una quarta ondata di contagi che sta facendo registrare allarmanti, di essere rappresentato da un no vax. Piovesana, tra l'altro, è il vicesindaco e dovrebbe sostituire Piccinin in caso di sua assenza e in qualsiasi appuntamento istituzionale: «Finché sei un normale cittadino osserva il sindaco puoi comportanti come vuoi ma quando ricopri una carica pubblica il discorso cambia. E, mi spiace dirlo, Piovesana ha sbagliato». A giocare un brutto scherzo al vicesindaco di Pasiano potrebbe essere stata l'inesperienza politica, ma, di fatto, questa non può essere una giustificazione. La settimana prossima si deciderà il suo futuro da amministratore. Difficilmente, però, Piovesana continuerà a ricoprire l'incarico di vicesindaco.