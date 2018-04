Urta un'auto in sosta e carambola: donna finisce in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Urta un'auto in sosta,in strada ae resta. L'incidente stradale si è verificato in via Gemona intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 11 aprile, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo.Una donna ha perso il controllo del proprio mezzo, una, urtando una vettura in sosta e carambolando sulla sede stradale. Sul posto una prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone e l'equipe medica di una ambulanza che ha portato in ospedale la ferita.