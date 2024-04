Giallo a Pordenone, uomo trovato morto nella sua casa di Torre. L'abitazione è sotto sequestro

PORDENONE - È giallo a Pordenone dopo il ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 aprile, di un uomo senza vita, Mauro Seganfreddo, 67 anni, all'interno della sua abitazione in via del Poz 4 a Torre di Pordenone.

Al momento non ci sono elementi che farebbero pensare al coinvolgimento di terze persone. Per ora quindi l'ipotesi più accreditata è quella di morte per cause naturali. Tuttavia, considerata anche l'età della persona deceduta, si è deciso di procedere con l'autopsia che potrà chiarire l'origine del decesso.

Ieri pomeriggio a intervenire sul posto è stata una Volante della Squadra Mobile della Questura di Pordenone dopo una segnalazione. A seguito del ritrovamento del cadavere sono state ascoltate in Questura le persone che lo hanno trovato privo di vita. Al momento non si registra nessun fermo o arresto. Intanto l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequesto dell'abitazione in attesa di ricevere la risposta dal medico legale intervenuto.