Il giallo di Meduno, morto anche Pasquale: il marito di Liliana rimasto al freddo agonizzante per ore

MEDUNO - Non ce l'ha fatta Pasquale Tamai. È morto nella notte, all'ospedale di Pordenone, anche Pasquale Tamai, l'uomo di 82 anni, marito di Liliana Del Din, della stessa età, che era stata trovata priva di vita nella propria abitazione, a Meduno. L'anziano era stato soccorso dai vigili del fuoco - che avevano rotto una finestra per entrare nell'abitazione chiusa dall'interno - e dal personale sanitario dopo aver trascorso almeno 18 ore steso a terra, nell'impossibilità di chiamare il 112, non lontano dal corpo privo di vita della consorte, con quest'ultima vittima di una probabile caduta accidentale. Quando il rianimatore era entrato in casa, lo aveva trovato in preda a un attacco cardiaco e con un principio di ipotermia.