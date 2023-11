Doppia fatalità: donna di 82 anni cade in casa e muore, il marito colto da malore è grave

MEDUNO - Una donna anziana è stata trovata morta questo pomeriggio, 9 novembre 2023, nella cucina della sua abitazione a Meduno in via Mizzeri, dove c'era anche il marito. Secondo una ricostruzione più dettagliata fatta dai carabinieri, l'anziana potrebbe essere morta per una caduta accidentale.

+++notizia in aggiornamento+++