Pordenone. Travolta mentre cammina per strada, donna ferita portata in ospedale

PORDENONE - Travolta mentre cammina per strada, donna resta ferita. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, 1 dicembre, in via Nuova di Corva.

Per cause in corso di accertamento, la donna è stata investita da un mezzo in transito ed è rimasta ferita.

Gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza e un'automedica, sul posto anche le forze dell'ordine. La donna è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.