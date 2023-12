Perde il controllo dello scooter, cade a terra e viene travolto da un'auto: 36enne muore mentre va al lavoro

- Unè morto in un incidente stradale a Tezze sul Brenta . L'uomo a bordo di uno scooter si stava recando al lavoro e si è scontrato con un auto. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbein transito. I sanitari del Suem 118 arrivati sul posto hanno cercato di rianimare il 36enne ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri.